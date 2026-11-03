Учени откриха още два троянски астероида в орбита около Нептун

В продължение на повече от 15 години плътен звезден фон пречеше на откриването на ледени тела след Нептун. Тестови наблюдения от обсерваторията Вера Рубин помогнаха за откриването им и за проверка на стабилността на орбитите им.

Откритието на учените в орбитата около Нептун

Международен екип, ръководен от изследователи от университета Куинс в Белфаст (Великобритания), е открил две нови ледени тела в дългосрочно стабилни орбити в Троянския облак зад Нептун.

Обектите 2025 MH348 и 2025 NN80 увеличиха броя на известните стабилни членове на тази група от два на четири. Друг обект, 2025 MD138, остава кандидат. Общо леденият гигант има близо три дузини троянци. Проучването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters.

Троянските астероиди обикалят около Слънцето в същия ритъм като Нептун, струпвайки се около стабилни точки на Лагранж – приблизително 60° напред или зад планетата. За да проверят надеждността на орбитите на двете наблюдения, астрономите изчислиха движението на всяко тяло и 100 орбитални варианта, отчитайки грешките в измерването. Всички варианти останаха подобни на троянци през цялата симулация от 1 милиард години. За третия обект наблюденията обхванаха само 38 дни; траекторията му все още не е уточнена.

Констатациите са направени чрез тестови наблюдения от обсерваторията Вера Рубин в Чили през 2025 г. Както обяснява ръководителят на екипа Мег Швамб, дълго време облак зад Нептун се е виждал на фона на регион близо до центъра на Млечния път. Многобройните звезди са затруднявали откриването на движещи се тела. Сега облакът се е изместил от този регион и чувствителността и широкото зрително поле на телескопа са помогнали за откриването на слаби обекти. Камерата му покрива участък от небето, приблизително 45 пъти по-голям от размера на пълната Луна, в едно изображение.

"Изображенията, направени през различни филтри, ни позволиха да сравним цветовете на новите обекти с тези на троянските астероиди пред Нептун", казват учените.

Това сходство подкрепя хипотезата за общ произход на двата облака, въпреки че точният състав на техните повърхности не може да се определи само от оптичните цветове. Обсерваторията започна десетгодишно изследване на небето през 2026 г. Прогнозира се, че в рамките на няколко години тя може да разкрие десетки или стотици нови троянски астероиди на Нептун; това е очакван резултат от бъдещи наблюдения.

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