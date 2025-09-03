Войната в Украйна:

Джокович се закани на Синер и Алкарас: Всички чакат финала между тях, аз ще се опитам да разваля плановете им

03 септември 2025, 11:34 часа 175 прочитания 0 коментара
Джокович се закани на Синер и Алкарас: Всички чакат финала между тях, аз ще се опитам да разваля плановете им

Сръбският тенисист Новак Джокович коментира победата си над американеца Тейлър Фриц на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. 38-годишният сърбин спечели в четири сета - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Джокович е постигал успехи във всичките 11 мача срещу Фриц в кариерата си.

Джокович със сериозни амбиции в Ню Йорк

"Невероятно напрегнат мач. Това беше мач, който всеки можеше да спечели. Имах късмета да спася няколко решаващи точки за пробив във втория сет. Мисля, че той игра по-добре през по-голямата част от втория и третия сет. В мачове като този няколко точки решават всичко", цитира пресслужбата на ATP думите на Джокович.

Новак Джокович

На полуфиналите на Джокович ще играе срещу испанеца Карлос Алкарас, който елиминира Иржи Лехечка от Чехия – 6:4, 6:2, 6:4. Сърбинът призна, че очаква да развали плановете на всички, които чакат мача между италианеца Яник Синер и испанеца Карлос Алкарас на финала: "Знаем, че това са двамата най-добри играчи в света. Вероятно всички чакат финала между тях. Ще се опитам да разваля плановете на повечето хора." / БТА

ОЩЕ: Легендата на тениса Новак Джокович с болезнено признание за съперничеството си с новото поколение

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Новак Джокович US open информация 2025
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес