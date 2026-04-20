Чичото на Надал с крайна прогноза за Джокович: "Трудно ми е да повярвам, че може да спечели още един Голям шлем"

Прочутият тенис треньор Тони Надал смята, че Джокович ще срещне големи трудности в преследването на нов Голям шлем, които ще бъде 25-и в кариерата му. Неговите коментари идват в момент, в който сръбската легенда преминава през един от най-предизвикателните периоди в своята кариера.

Спад във формата на Новак Джокович през 2026 година кара критиците да вярват, че няма да спечели нов Голям шлем

До момента през сезона Джокович демонстрира нетипични за него колебания. Макар да започна годината с исторически постижения на Australian Open, превръщайки се в първия играч със 100 победи на три различни турнира от Шлема, той не успя да вдигне трофея в Мелбърн. След епичен полуфинал, в който спря Яник Синер, Новак отстъпи на финала пред Карлос Алкарас в четири сета.

Трудностите му продължиха и в сериите "Мастърс 1000". На турнира в Индиън Уелс сърбинът претърпя разочароващо поражение от британеца Джак Дрейпър, което затвърди усещането, че физическото му предимство пред младите таланти започва да избледнява.

Тони Надал, който стои зад редица от титлите от Големия шлем на племенника си Рафаел Надал, е известен със своята безпощадна откровеност и акцент върху психологическата устойчивост. Под негово ръководство Рафа се превърна в "Краля на клея", а самият Тони днес е един от най-уважаваните стратези в тенис академиите по света.

"Трудно ми е да повярвам, че може да спечели още един Голям шлем. Победи Синер в Австралия, но не и Алкарас на финала. Синер нямаше добър ден, нито добър турнир като цяло. Новак, който е изключителен, знаеше как да се възползва от това. На финала изигра страхотен първи сет, но не е в състояние да поддържа такъв ритъм два часа срещу Алкарас", каза Тони Надал.

Той подчерта, че ще бъде много трудно за Джокович да поддържа нивото на игра, на което са Алкарас и Синер.

"Новак все още може да играе на високо ниво, но проблемът е да поддържа това ниво дълго време. Подобно на играчи като Алкарас, не е достатъчно да изиграеш добре един сет или от време на време да играеш добре. Това ниво трябва да се поддържа за по-дълъг период, там виждам трудността за Новак", допълни чичото на Рафа Надал

