Донесе му болка, но и радост: Феноменът Алкарас сътвори едно от отиграванията на годината в тениса! (ВИДЕО)

Световният номер 1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас постигна победа над Брандън Накашима на 1/4-финалите на турнира в Токио, а едно от отиграванията в мача бе феноменално. При резултат 6-2, 5-4 Алкарас сервираше за мача, когато бе принуден да да даде най-доброто от себе си, за да спечели първата точка в гейма. И не само че успя да го направи, но и остави всички в захлас с удар, който се превърна в претендент за отиграване на годината.

Невероятният удар на Алкарас от невъзможна позиция, който остави всички в захлас

Алкарас бе приканен към мрежата, където пусна удар по късия диагонал. Накашима обаче достигна до топката и отвърна с удар по обратния диагонал. Изглеждаше, че испанецът няма как да се завърне в разиграването, тъй като вече бе поел в друга посока и едва ли може да възстанови позицията си, за да отиграе. В този момент обаче той някак успя да достигне до трудната топка и дори да я върне по същия диагонал, като изпълнението му придоби такъв ъгъл, че се оказа недостижимо за Накашима.

На полуфиналите Алкарас ще премери сили с Каспър Рууд, с когото наскоро играха на двойки на Лейвър Къп. Другият полуфинал е изцяло американски - Тейлър Фриц срещу Дженсън Бруксби, който елиминира Холгер Руне. Иначе световният №2 Яник Синер също е на полуфинал, но на турнира в Пекин, след като победи Фабиан Марожан от Унгария. А по-долу може да видите невероятното отиграване на Алкарас от мача с Накашима, след което изпита болка, но и радост:

🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/x1ooAXxGD6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2025