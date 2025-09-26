Роджър Федерер алармира за сериозен проблем в съвременния тенис

Новите звезди на мъжкия тенис Карлос Алкарас и Яник Синер се срещнаха в пет финала тази година, включително на Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open. Двамата изиграха зрелищни двубои, които рядко сме виждали предишните години. Сега легендата Роджър Федерер изказа теорията, че организаторите на турнири използват скоростта на корта, за да помогнат за създаването на тези звездни мачове. Говорейки в подкаста "Served" на Анди Родик по време на Laver Cup 2025, швейцарецът предположи, че хомогенизираните настилки са намалили равнопоставеността и са направили обратите по-трудни.

Федерер каза какво трябва да се промени в полза на тениса

"Очевидно разбирам предпазната мярка, която директорите на турнири виждат в това да направят настилката по-бавна", каза Федерер. "Това е в полза на по-слабия играч - той трябва да прави допълнителни невероятни удари, за да победи Синер. Докато ако е бърз, той може само може да взриви няколко и, в подходящия момент и да мине. Така че това е, което мислят директорите на турнира. Това е нещо, което работи за играта."

Федерер обясни защо иска да коригира скоростта на корта занапред: "Ето защо ние, директорите на турнирите, трябва да го поправим", каза той. "Не казвам, че всички кортове трябва да бъдат много бързи, но се нуждаем от повече разнообразие. Всички искаме да видим как Синер и Алкарас биха се справили при едни светкавично бързи условия и след това да направим сравнение, като видим същото съперничеството на много по-бавна настилка.

Най-интересните мачове са тези, в които имаме сблъсък на стилове, а именно атаката срещу защитата. Сега обаче това напълно липсва, тъй като всички играят по един и същи начин. Смятам, че това е по вина на турнирните директори, които са уеднаквили изцяло състезанията с избори на топки и скорост на кортовете. В момента е напълно възможно да спечелиш Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open, играейки по един и същи начин."

