Ето кога започва участието на Григор на Ролан Гарос

Григор Димитров изтегли благоприятен жребий и в първия кръг на Ролан Гарос ще срещне американеца със сръбски корени Александър Ковачевич. Двамата се намират в долната част на схемата, а всички мачове от тази част ще се състоят в неделя и понеделник.

Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Wawrinka vs. Murray, Kei Nishikori, Gasquet vs. Coric, Naomi Osaka, Barbora Krejcikova and Jelena Ostapenko are playing on a big first Sunday at #RolandGarros.



