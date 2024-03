Ето кой е вторият съперник на Григор Димитров на Мастърс 1000 в Маями

Ханфман успя да победи 20-ия в в света Манарино с 3-6, 7-6(1), 6-4 и стигна до третия кръг, където ще се изправи срещу Гришо. Българският тенисист пък успя да се класира, след като също сътвори обрат срещу Алехандро Табило, и то по най-драматичния начин.

In the Yannick of Time



Yannick Hanfmann fights off a match point in the 2nd set, then goes on to score the biggest hardcourt victory of his career over #20 Adrian Mannarino, 3-6, 7-6 (1), 6-4.



The German now faces either Grigor Dimitrov or Alejandro Tabilo to reach round 4. pic.twitter.com/ki1bG8ETGG