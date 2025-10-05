Войната в Украйна:

Григор Димитров отстъпва единствено на Синер и Алкарас по ключов показател, за който беше критикуван години наред

05 октомври 2025, 12:06 часа 210 прочитания 0 коментара
Григор Димитров отстъпва единствено на Синер и Алкарас по ключов показател, за който беше критикуван години наред

Първата българска ракета Григор Димитров е един от най-добрите тенисисти в Тура по даден показател. Преди години хасковлията често бе критикуван за това, че психиката му не издържа в най-важните моменти. Сега обаче цифрите показват, че Гришо е един сред най-добре представящите се играчи под напрежение. На 34-годишна възраст опитът на българина му служи да не се отдава на емоциите и да показва най-добрата си игра в трудните моменти.

Григор Димитров се представя отлично под напрежение

От сайта на ATP водят статистика за най-добрите играчите "под напрежение" и се оказва, че единствено двамата водещи тенисисти в момента - Карлос Алкарас и Яник Синер, се намират пред българина по това отношение. Основните показатели, които се гледат са реализираните точки за пробив, спасените точки за пробив, спечелените тайбреци и съотношението при изиграните финални сетове, а накрая общият резултат се формира от сбора на всички тези компоненти през последните 52 седмици.

Статистика на ATP за най-добрите тенисисти "под напрежение"

Единствен Синер превъзхожда Григор Димитров по отношение на спечелените тайбреци (76.5% срещу 73.3%). Българинът обаче е по-добър, когато се стигне до изиграването на решителен сет (69.2% срещу 67.7%). Италианецът има най-голям общ рейтинг от 262.7 точки, последван от Карлос Алкарас с 251.8. Григор има 246.5. Четвърти е британецът Джак Дрейпър с 243.8, а Топ 5 допълва Бен Шелтън - 240.3.

ОЩЕ: Григор Димитров съобщи изненадваща новина и обяви ново начало

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Григор Димитров Яник Синер Карлос Алкарас
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес