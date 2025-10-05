Григор Димитров отстъпва единствено на Синер и Алкарас по ключов показател, за който беше критикуван години наред

Първата българска ракета Григор Димитров е един от най-добрите тенисисти в Тура по даден показател. Преди години хасковлията често бе критикуван за това, че психиката му не издържа в най-важните моменти. Сега обаче цифрите показват, че Гришо е един сред най-добре представящите се играчи под напрежение. На 34-годишна възраст опитът на българина му служи да не се отдава на емоциите и да показва най-добрата си игра в трудните моменти.

Григор Димитров се представя отлично под напрежение

От сайта на ATP водят статистика за най-добрите играчите "под напрежение" и се оказва, че единствено двамата водещи тенисисти в момента - Карлос Алкарас и Яник Синер, се намират пред българина по това отношение. Основните показатели, които се гледат са реализираните точки за пробив, спасените точки за пробив, спечелените тайбреци и съотношението при изиграните финални сетове, а накрая общият резултат се формира от сбора на всички тези компоненти през последните 52 седмици.

Единствен Синер превъзхожда Григор Димитров по отношение на спечелените тайбреци (76.5% срещу 73.3%). Българинът обаче е по-добър, когато се стигне до изиграването на решителен сет (69.2% срещу 67.7%). Италианецът има най-голям общ рейтинг от 262.7 точки, последван от Карлос Алкарас с 251.8. Григор има 246.5. Четвърти е британецът Джак Дрейпър с 243.8, а Топ 5 допълва Бен Шелтън - 240.3.

