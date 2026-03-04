Лайфстайл:

Григор Димитров в Индиън Уелс: Кога и къде да гледаме Гришо на първия Мастърс за 2026-а?

Най-добрият българин в тениса Григор Димитров започва тази седмица участието си на първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 - този в Индиън Уелс. Българинът, който е достигал до полуфинал в надпреварата през 2021-ва, изтегли тежък жребий за тазгодишното издание. Той ще започне срещу французина Теренс Атман в първия кръг, а ако го победи, ще последва мач срещу световния номер 1 Карлос Алкарас.

Григор Димитров - Теренс Атман в Индиън Уелс: Дата, час, ТВ

През 2025 година Григор Димитров стигна до 1/8-финалите в Индиън Уелс, където отстъпи именно на Алкарас. Сега българинът е със значително по-нисък ранкинг заради дългото му отсъствие от кортовете и изглежда малко вероятно да успее да защити точките си в Индиън Уелс от миналата година. Григор все още не може да напипа оптималния ритъм на игра, като това се видя и от антирекордното му представяне от началото на 2026-а.

Григор Димитров

В кой ден и от колко часа е първият мач на Гришо

В последния си двубой Григор Димитров загуби именно от Теренс Атман, като двамата се срещнаха в Акапулко. Сега Гришо ще опита да вземе реванш, а срещата от първия кръг се очаква да се изиграе във вечерните часове на 5 март (четвъртък) - след 21:00 часа. Атман е 52-ри в световната ранглиста на ATP, докато Димитров е под номер 42. Припомняме, че българинът е достигал до номер 3 в световната ранглиста, като това се случи през 2017-та.

Коя телевизия ще дава мача Димитров - Атман

Участието на Григор Димитров в Индиън Уелс ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. Мачът на Гришо срещу Теренс Атман ще бъде предаван по Max Sport 1. Актуална информация и новини за Григор Димитров може да следите и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния ни сайт Sportlive.bg!

Стефан Йорданов
