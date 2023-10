Григор потрепери, но пак подчини Музети, време е за реванш с №3 в света (ВИДЕО)

Гришо имаше дежавю при жребия за надпреварата във френската столица. Както на ATP 500 във Виена, той изтегли "късата клечка" и получи същите противници. Преди дни Димитров премина безпроблемно през Музети с 6:3, 6:4. Историята се повтори и най-добрият ни тенисист може да си отмъсти на световния номер 3 Даниил Медведев, който го отстрани в Австрия.

Lorenzooo 😍



A showstopping half-volley tweener from Musetti at the #RolexParisMasters! pic.twitter.com/Cpym2IVNQV — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2023

Гришо мачка в първия сет

Българинът пропусна да вземе подаването на съперника още в първия гейм, но го стори в петия, и то на нула. Това даде импулс в играта на Гришо, който не допусна грешна стъпка, дори направи още един пробив, за да затвори първата част с 6:2 за около 40 минути.

Българинът се срина в края на втората част

Вторият сет започна равностойно. Димитров обаче записа нов брейк за 2:1. Той спечели трудно следващите два свои сервиса, спасявайки възможности за пробив. Същата съдба сполетя Музети, когато №22 в ранглистата на ATP оцеля, и съумя да отрази набезите на първата ни ракета в седмия и деветия гейм от сета.

From 3-5 to 7-6!



After saving match point, Musetti draws level vs Dimitrov at the #RolexParisMasters... pic.twitter.com/v3z1aNsr68 — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2023

Григор Димитров взе безкомпромисно третия сет

Италианецът вдигна оборотите, върна брейк и стигна до равенство 1:1 в резултата. Хасковлията отново стартира добре и в третата част. Той взе подаването на Лоренцо Музети за 2:0. Този път не се отпусна и запази преднината си до края.

