Григор с ново уникално постижение в тениса - отдаде заслуженото на Ейса и се закани на Синер (ВИДЕО)

Най-успешният тенисист на България Григор Димитров записа трета поредна победа на Уимбълдън, отстранявайки Себастиан Офнер. С това Гришо си уреди място на 1/8-финалите, където ще срещне световния номер 1 Яник Синер. Това не е всичко: българинът записа и ново уникално постижение в кариерата си - 100 победи на турнирите от Големия шлем. Той отдаде заслуги за този успех на неговата половинка Ейса Гонзалес, семейството и щаба му, а освен това говори и за предстоящия мач със Синер.

"Не знам какво да кажа. Още един важен етап в живота. В този момент от кариерата ми това е много специално, всичко, което идва, е бонус за мен. Просто съм изпълнен с радост и благодарност не само за победите, но и за екипа ми, за семейството ми, за приятелката ми, която ме подкрепяше през последните месеци, защото пътят беше труден, но тя беше истинска опора, ако трябва да съм честен", заяви Григор Димитров след победата над Офнер, с когото до момента не бяха играли един срещу друг, но са имали съвместни тренировки.

ОЩЕ: "Григор не спираше да ми пише, беше много настоятелен. Отказвах му, но накрая приех"

"Условията бяха променливи, а и духаше вятър. Себастиан игра много добре. Тренирал съм няколко пъти с него и знаех, че не трябва да се разконцентрирам, защото той ще се възползва", каза още Гришо. А след това коментира и предстоящия мач срещу Синер, който има четири победи и една загуба срещу българина, но пък двамата не са се срещали на трева. "Чакам мача със Синер с нетърпение. Няма да го третирам по различен начин от останалите. Ще си следвам рутинната подготовка, ще изляза на корта и ще си играя моята си игра", заяви Григор.

"I'm just full of joy and gratitude."



Grigor Dimitrov reflects on the journey to reaching 💯 Grand Slam wins#Wimbledon pic.twitter.com/Erqm00x1DF