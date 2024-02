Гришо на 1/4-финал в Ротердам след бой над унгарец (ВИДЕО)

Първият сет започна с размяна на геймове между двамата тенисисти и така се стигна до 4:3 в полза на Григор Димитров. В осмия гейм българинът направи огромна стъпка към спечелването на частта, след като успя да пробие съперника си и да поведе с 5:3. Гришо не допусна изненади при своя сервис гейм и логично затвори сета с категоричното 6:3.

Втората част отново бе доста оспорвана в началото. Димитров и Фучович отново си размениха по няколко гейма и се стигна до равенство 3:3. Българинът имаше отлична възможност да пробие съперника си в седмия гейм, но пропусна два брейк бола и унгарецът поведе с 4:3. В следващите геймове нямаше изненади и така се стигна до 5:5.

Most wins in 2024 ✅@GrigorDimitrov gets past Fucsovics 6-3 7-5 to record his 12th win of the season 🤩#abnamroopen pic.twitter.com/TmUqcHMSy4