Гришо с лесен жребий за старта на Мастърс-а в Мадрид, във втория кръг го чака голямо предизвикателство

Първата ракета на България Григор Димитров имаше късмет при жребия и ще започне участието си на Мастърс-а в Мадрид с двубой срещу квалификант. Турнирът в испанската столица започва на 22-и април, а българинът има да защитава доста точки, след като през миналата година бе осминафиналист.

Лърнър Тиен чака Гришо във втория кръг

Ако първата ни ракета спечели мача си от първия кръг, предстои двубой със 17-ия поставен в основната схема на надпреварата – Лърнър Тиен. Григор загуби в първия кръг на Мастърс -а в Монте Карло от Томас Мартин Ечевери.

Турнирът в Мадрид ще премине без Карлос Алкарас и Новак Джокович, които са контузени.

