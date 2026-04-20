Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Гришо с лесен жребий за старта на Мастърс-а в Мадрид, във втория кръг го чака голямо предизвикателство

20 април 2026, 15:11 часа 232 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първата ракета на България Григор Димитров имаше късмет при жребия и ще започне участието си на Мастърс-а в Мадрид с двубой срещу квалификант. Турнирът в испанската столица започва на 22-и април, а българинът има да защитава доста точки, след като през миналата година бе осминафиналист.

Ако първата ни ракета спечели мача си от първия кръг, предстои двубой със 17-ия поставен в основната схема на надпреварата – Лърнър Тиен. Григор загуби в първия кръг на Мастърс -а в Монте Карло от Томас Мартин Ечевери.

Турнирът в Мадрид ще премине без Карлос Алкарас и Новак Джокович, които са контузени.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров Мастърс Мадрид
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес