Гришо се измъчи, но стартира с победа на Мастърс-а в Монте Карло

Първата ракета на България Григор Димитров започна участието си на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло с много трудна победа. Родният тенисист се наложи над чилиеца Николас Джари в първия кръг на надпреварата. 33-годишният Гришо демонстрира добра игра и победи съперника си с 6:3 и 6:4. В следващия кръг на Мастърс-а в Монте Карло българинът ще се изправи срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Валентин Вашеро, който отстрани Ян-Ленард Щруф.

Двубоят стартира лошо за Григор Димитров, който допусна да бъде пробит още в първия гейм. В следващия обаче хасковлията успя да върне пробива. След това пък си взе и сервис-гейма, за да поведе с 2:1. Последва размяна на геймове и така се стигна до резултат 3:2 за Гришо. Николас Джари пък допусна втори пробив в шестия гейм и изостана сериозно от българина. До края на първата част имаше още една размяна на геймове като Димитров затвори сета с 6:3.

Getting it done...eventually 😅@GrigorDimitrov takes his 7th match point to beat Jarry 6-3 6-4#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/IZQpSUqE1k