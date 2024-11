Има ли кой да го спре? Яник Синер прегази Рууд и е на крачка от титлата, която изпусна през 2023 година

Вторият финалист на ATP финалите в Торино вече е ясен! След като по-рано днес Тейлър Фриц шокира Александър Зверев, за да се класира на големия финал, във втория 1/2-финал изненади нямаше. Лидерът в световната ранглиста Яник Синер продължава да няма изгубен сет в Торино! Днес той не даде никакъв шанс на Каспер Рууд и записа експресна победа с 6:1, 6:2.

Синер не си губи времето и без много проблеми взе първия сет, като даде на противника си само един гейм. Втората част започна по-оспорвано, като двамата си размениха по два гейма, преди италианцът да пробие в петия за 3:2. Очаквано той взе следващото си подаване и на практика реши мача. Следващите два гейма също бяха на сметката на Синер и така за 68 минути той си осигури място на финала.

