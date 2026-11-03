Легендите Федерер и Надал планират историческо завръщане на корта за още един паметен двубой

Съперничеството между Рафаел Надал и Роджър Федерер винаги е привличало феновете заради противоположните им стилове на игра - 22-кратният шампион от Големия шлем предпочиташе силата и интензивността, докато швейцарската легенда е известен с елегантността си и спокойствието си на корта. Двамата са се изправяли 40 пъти един срещу друг на корта, като испанецът има 24 победи. Въпреки че двамата, чието съперничество оформи цяло едно поколение, вече са пенсионирани, Надал остави вратата за още един дуел отворена.

Федерер и Надал планират демонстративен мач

Испанската легенда даде специално интервю за "TSN", в което коментира възможността да се изправи в демонстративен мач срещу Федерер: "Отворен съм към тази идея и проведох дълги разговори с Роджър. Да видим какво ще се случи в бъдеще - дали ще се случи нещо или не. Но поддържаме връзка почти всяка седмица. Говорим си много често и ако в даден момент намерим подходящия повод и подходящото място да направим нещо, ще разберете, момчета. Но засега още не знам."

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Освен да обсъждат възможни демонстративни мачове, когато разговарят, Надал и Федерер сравняват себе си с настоящите тенис звезди като Карлос Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев. По този повод испанецът призна: "Да, смятаме, че ние бяхме много, много по-добри. Да", каза Надал на шега с гръмлив смях, преди да отговори сериозно: "Не, говорим за различни неща... Говорим за голф. Говорим за спорт. Споделяме мисли. Искам да кажа, нормални отношения."

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