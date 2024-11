Изнемощял Григор Димитров рухна в Париж и се сбогува с мечтата за Торино (ВИДЕО)

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров загуби от Карен Хачанов с 2-6, 3-6 и отпадна на 1/4-финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Гришо бе тотално изнемощял и не успя да покаже никаква съпротива срещу далеч по-свежия руснак, а с това българинът се сбогува и с надеждите си за участие на Финалите на ATP в Торино.

Двубоят започна кошмарно за Григор Димитров, който допусна пробив още в първия гейм, а за капак бе пробит и втори път в третия гейм, за да може Хачанов да поведе с 4-0 гейма. Езикът на тялото на Гришо показваше, че той не се чувства в никак добро физическо състояние за игра.

За лошото физическо състояние Григор намекна и преди мача, като това се видя и на корта. Той все пак успя да се събере до края на сета, като стабилизира играта си на начален сервис. Българинът обаче по никакъв начин не застраши сервиса на Хачанов и загуби първия сет с 2-6.

