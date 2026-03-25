25 март 2026, 10:49 часа 215 прочитания 0 коментара
Яник Синер продължава да пише история след труден успех на Мастърс-а в Маями

Яник Синер продължава победния си марш и в Маями, след като се наложи трудно над коварния американец Алекс Микелсен със 7:5, 7:6 (4) за около час и 40 минути игра. Вторият поставен в схемата италианец, шампион от Индиън Уелс, удължи серията си от спечелени сетове в турнири от Мастърс 1000 на 28, след като в предишния кръг подобри постижението на Новак Джокович от 2016 година.

Синер удължи серията си без изгубен сет

Срещу Микелсен шампионът от 2024 трябваше да се потруди за успеха, като в първия сет реализира пробив в 11-ия гейм, а във втори губеше с 2:5 и 1:3 точки в тайбрека, преди в крайна сметка да пречупи съпротивата на 21-годишния си опонент. Следващото предизвикателство пред Синер е друг американец - Франсис Тиафо. След като детронира миналогодишния победител Якуб Меншик, Тиафо се справи в три сета и с французина Теренс Атман.

В другия 1/4-финал в долната половина съперници са Франсиско Серундоло и Александър Зверев, които преодоляха френски съперници - Юго Умбер и Кантен Алис съответно. В горната част на схемата изненадващият 1/4-финалист Мартин Ландалусе - испанец, минал през квалификациите, 151-и в световната ранглиста, ще се изправи срещу Иржи Лехечка от Чехия, а надеждата на домакините Томи Пол играе с французина Артур Фис.

При дамите Коко Гоф пречупи Белинда Бенчич след 6:3, 1:6, 6:3 и в полуфиналите ще играе с Каролина Мухова, която се справи с канадската тийнейджърка Виктория Мбоко в два близки сета. Другият сблъсък от последните четири ще бъде определен след срещите Арина Сабаленка - Хейли Баптист и Елена Рибакина - Джесика Пегула.

Бойко Димитров
