„Яник“ Зверев покори Вечния град (ВИДЕО)

7 години по-късно, днес Зверев отново може да се зарадва на победа в Рим, след като спря възхода на изненадата на турнира Николас Джари. 1 час и 41 минути бяха нужни на германеца да спечели с 6-4, 7-5. Зверев не даде нито една точка за пробив на съперника си, като 95% от точките си записа от първи сервис. Така Зверев доминира терена по пътя си към 6-та титла от сериите „Мастърс“. 1000 точки за победителя изкачиха германеца една позиция нагоре в ранглистата, като той вече е на 4-то място с актив от 6 345 точки. Зверев си заслужи и 963 225 долара от наградния фонд.

За Николас Джари дори загубата бе повод за гордост. Той достигна дебютния си финал, след като надигра имена като Стефанос Циципас и Томи Пол. В речта си след мача, южноамериканецът сподели: „Привилегия е да бъда тук с този трофей, макар че не е купата, която исках, но приемам наградата си с изключителна гордост." Джари също добави, че се надява отново да има шанс да спечели титлата, когато се завърне в Рим. С класирането си чилиецът записва рекорден за него ранкинг, изкачвайки се до № 16 в световната ранглиста на ATP.

Зверев пък се пошегува с италианската публика и местния им любимец Яник Синер, като се обърна с думите: „Здравейте, моето име е Яник.“

Самият Синер, който е 2-ри в тазгодишната класация, пропусна турнира в Рим поради контузия, която получи в последния си мач по време на „Мастърс“-а в Мадрид. Той премина едноседмична възстановителна програма и се подготвя да се завърне на клея в Париж за началото на Ролан Гарос.

Ролан Гарос, или по-точно най-важният турнир на клей, започва на 20 май с квалификации и ще завърши с финал на 9 юни. Мачовете от френската столица може да гледате в ефира на Eurosport и Eurosport 2. В турнира ще участва и най-добрият български тенисист Григор Димитров, който миналата година отпадна от Ролан Гарос след 50 непредизвикани грешки (ВИДЕО).

Автор: Дария Александрова

