Контузия застрашава мястото на световната №1 - ще пропусне предпоследния голям турнир за годината

Надеждите на Арина Сабаленка за доминираща азиатска игра бяха попарени, след като бе потвърдено, че четирикратната шампионка от Големия шлем се отказва от участие в предстоящото Открито първенство на Китай. Надпреварата в Пекин е предпоследна на ниво WTA 1000 за годината. Световната №1, която спечели втората си титла от US Open преди по-малко от две седмици, ще пропусне турнира поради "лека контузия".

Сабаленка пропуска ключов турнир заради контузия

Организаторите на турнира публикуваха следното изявление на Сабаленка: "Поради контузия, получена по време на US Open, и продължаващия процес на възстановяване, със съжаление обявявам, че ще се оттегля от тазгодишното издание на Откритото първенсто на Китай. Ще се съсредоточа върху възстановяването си и ще се стремя да се върна към 100% състояние възможно най-скоро. Нямам търпение да видя феновете си в Китай! Очаквам с нетърпение да се завърна в Пекин догодина и ви пожелавам всичко най-добро за турнира."

Сабаленка може да сдаде първото място

Оттеглянето на Сабаленка означава, че тя вероятно няма да се появи в игра до Откритото първенство на Ухан, последното събитие от WTA 1000 за 2025 г., където ще се стреми да спечели титлата за четвърто поредно издание на турнира. След натоварената година за 27-годишната тенисистка може би е разумно да се оттегли от Пекин, ако има някакви потенциални проблеми, които биха могли да се влошат от участието ѝ. Решението ѝ обаче отвори вратата в класацията на WTA и за водещата съперничка Ига Швьонтек, чиито надежди за завръщане на върха в световната ранглиста до края на годината бяха подсилени от решението на Сабаленка.

В момента Сабаленка има преднина от 3 292 точки пред Швьонтек в класацията на WTA (11 225 точки срещу 7 933). Макар че засега това все още е комфортна преднина за беларуската тенисистка, нейната съперничка има шанс да намали значително разликата преди да се завърне на корта. Тази седмица полякинята участва в турнира WTA 500 в Сеул, а през следващата седмица ще се състезава в Пекин. Ако Швьонтек триумфира и на двете състезания, тя ще спечели общо 1500 точки, което ще я доближи само на 600 точки от Сабаленка в класирането по точки за сезона.

