Прочут треньор в целия свят: Малееви са най-великото тенис семейство! Имат легендарна история...

Един от най-прочутите треньори по тенис в света - Патрик Муратоглу, определи фамилия Малееви за най-великото семейство в историята на този спорт. Французинът, който има собствена тенис академия и е бил треньор на легендарната Серина Уилямс в продължение на десетилетие, постави сестрите Мануела, Катерина и Магдалена над всички останали тенис семейства, дори над Серина и Винъс. Той припомни на последователите си в социалните мрежи историята на семейство Малееви и как през 90-те години трите сестри са достигнали топ 10 на световната ранглиста на WTA.

Патрик Муратоглу разказа историята на семейство Малееви

Патрик Муратоглу е един от най-уважаваните треньори в света на тениса. Освен със Серина Уилямс, той е работил и с други популярни играчи като Маркос Багдатис, Анастасия Павлюченкова, Лаура Робсън, Жереми Шарди, Стефанос Циципас, Симона Халеп, Холгер Руне, Наоми Осака, както и Григор Димитров, с когото бяха заедно през 2012-та. И до днес Муратоглу поддържа топли отношения с Гришо, като наскоро българският тенисист заведе две талантливи български деца в академията на Муратоглу (СНИМКИ).

Ето и какво пише Муратоглу за семейство Малееви:

"Най-великото семейство в историята на тениса? Преди много години срещнах една невероятна 80-годишна дама в България. Тя беше национална шампионка на България осем години подред, но поради ограниченията на бившия СССР никога не е имала възможност да се състезава на международно ниво. По-късно тя имаше три дъщери и от този момент нататък се посвети на това да ги тренира, за да станат най-добрите тенисистки, които могат да бъдат."

"Когато момичетата започнаха да се състезават, им беше позволено да пътуват, но само без майка си, защото България се страхуваше, че тя може да не се върне. Представете си ги на 12, 13 и 14 години, пътуващи сами до турнири и изпращащи писма до дома, които отнемаха седмици, за да пристигнат. Тази всеотдайност се отплати: и трите сестри достигнаха топ 10 на WTA през 90-те години. Легендарна история за талант, дисциплина и семейство – Малееви."

