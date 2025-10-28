Най-голямата сензация на Мастърса в Париж е факт!

Камерън Нори поднесе най-голямата сензация на Мастърса в Париж, след като записа първата си победа срещу номер 1 в света на тениса, отстранявайки Карлос Алкарас с 4-6, 6-3, 6-4 и достигна третия кръг в френската столица. Това обаче беше третата победа на Нори над Алкарас в кариерата му в общо осем мача. Водачът в схемата допусна 54 непредизвикани грешки и имаше необичайни трудности през по-голямата част от мача, а накрая отпадна след обрат.

Камерън Нори отстрани Карлос Алкарас от Париж

Въпреки че спечели първия сет, Алкарас непрекъснато търсеше ниво, което така и не достигна, като проведе оживен разговор с треньора си Хуан Карлос Фереро на корта, след като загуби втория сет. Загубата слага край на серията от 17 поредни победи на Алкарас в турнирите ATP Masters 1000, която датира от Маями през март, когато той също отпадна в първия си мач. Испанецът спечели трофеи в Монте Карло, Рим и Синсинати.

"Огромен момент, толкова важен за мен", каза Нори за значението на победата за него. "Връщам се след контузия. Миналата година загубих в първия кръг на квалификациите тук. Просто се опитах да се наслаждавам на тениса през втората половина на годината и успях да го направя и да спечеля такава победа, най-голямата в кариерата ми, първата ми над номер 1 в света и особено срещу най-уверения играч в света в момента, заедно със Синер. Просто съм много доволен от начина, по който го направих. Имах много шансове и трябваше да продължавам да се боря и да давам всичко от себе си, но успях да остана силен и да спечеля, затова съм много доволен", добави още Нори.

Алкарас може да загуби първото място в световната ранглиста тази седмица, след като загуби едва осмия си мач за сезона. Ако Яник Синер спечели титлата в Париж, той ще се върне на първо място в световната ранглиста за първи път от US Open насам.

