Неприятна изненада! Новак Джокович е с тежка контузия, напусна Ролан Гарос

Ноле се подложи на изследвания по-рано днес, след които се оказа, че има скъсан медиален менискус на дясното коляно. Новината беше потвърдена официално от организаторите на турнира, които му пожелаха успех във възстановяването.

Контузията създаде проблеми на Джокера още по време на двубоя срещу Франсиско Серундоло (Аржентина). Лидерът в ранглистата на ATP няколко пъти поиска медицинско прекъсване, но въпреки това спечели драматично 5-сетовата среща. Възможно е травмата да извади Новак Джокович от участие на „Уимбълдън“ (1 юли – 14 юли) и Олимпиадата в Париж (26 юли – 11 август).

Оттеглянето на сърбина от Ролан Гарос пък означава, че Яник Синер за първи път в кариерата си ще оглави световната ранглиста. На четвъртфиналите италианецът подчини първата ракета на България Григор Димитров (подробности четете в линка).

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw