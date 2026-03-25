Нова титла за Рафа Надал - този път отвъд спорта

Звездата на световния тенис Рафаел Надал записа поредна титла в биографията, но този път извън корта. По време на официална церемония той бе награден с докторска степен от Политехническия университет в Мадрид. Самият той обяви новината в социалните си мрежи, като отбеляза, че наградите от академичния свят са по-специални заради това, че са посветени на образованието.

Постижение за Рафаел Надал извън тенис корта

"Ще помня този ден с умиление. Получавал съм различни награди през кариерата си, но наградите от академичния свят имат специално значение за мен, тъй като представляват уважението към институциите, посветени на знанието, образованието и прогреса на обществото. Огромни благодарности на Политехническия университет в Мадрид за това, че ми присъдиха тази почетна докторска степен, която приех с голяма радост", сподели тенисистът.

През ноември 2024 испанецът обяви, че прекратява своята състезателна кариера на 39-годишна възраст. През годините е класиран като номер 1 в света в продължение на 209 седмици и е завършвал като номер 1 в края на годината пет пъти с рекордните 13 пъти в топ 2 на класацията в края на годината. Има общо четиринадесет титли от Ролан Гарос, което е абсолютен рекорд. Именно заради това е наричан Кралят на клея.

