След двете неочаквани поражения: Какво каза Надал за Алкарас

Легендата в тениса Рафаел Надал взе отношение по нарастващите критики към младия си сънародник Карлос Алкарас, след като той допусна две поредни загуби в турнирите от сериите Мастърс. В Индиън Уелс Алкарас претърпя първото си поражение за сезона, след като отстъпи на Даниил Медведев в полуфиналната фаза. След това испанецът отпадна още в третия кръг на Мастърса в Маями, където загуби в три сета от Себастиан Корда.

"Считам, че всички трябва да се радваме и да благодарим на Карлос за всичко, което прави", заяви Надал.

"Той носи на испанския спорт успех от такова ниво, което преди 20 или 30 години беше трудно да си представим. Може би напоследък свикнахме с това, но аз никога не забравям колко сложно е всичко, което постига Карлос, както и това, което постигат другите испански спортисти... Или спортистите от която и да е друга страна, честно казано. Карлос е испанец, той е един от нас. Няма никакъв смисъл да се тревожим заради две загуби, а и да изискваме от него повече, отколкото вече прави, е невъзможно."

Бившият номер едно в света коментира и ситуацията, в която Алкарас изрази недоволството си по време на мач. В хода на втория сет испанецът заяви: "Не мога повече да търпя това. Връщам се вкъщи."

"Считам, че независимо колко успешен е един човек или колко добър период има, всеки има право на ден, когато се чувства разочарован или уморен. Това е напълно нормално", каза Надал.

"По мое мнение, гледайки себе си, той със сигурност би предпочел да не го показва. Нямаше никаква нужда от това, ти и без това го чувстваш вътре в себе си и го пазиш. Убеден съм, че той не би искал да го виждат по този начин, но е напълно разбираемо. Всички можем да имаме ден, когато нещо не се получава или когато си по-уморен от обикновено. Това трябва да се уважава. Като спортист, аз го разбирам още повече", добави Надал.

"В крайна сметка, ако току-що си спечелил Australian Open, ако имаш седем титли от Големия шлем, ти си първа ракета в света... Ще печелиш ли всички мачове през годината? Е, не, това няма да стане. Това е цялото обяснение", завърши философски той.