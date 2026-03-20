След провала на Мастърс-а в Маями: Предстои исторически срив за Григор Димитров в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, ще се срине тотално след загубата в първи кръг на „Мастърс“ турнира на твърда настилка в Маями. 34-годишният хасковлия не успя да защити точките си от миналогодишното си участие, а това означава сериозен спад в класирането му в световната ранглиста.

Гришо ще се свлече до 87-ма позиция

От понеделник Димитров, който заемаше 44-та позиция в света, ще изпадне от Топ 85, като по всяка вероятност ще заеме 87 място. Това означава, че Димитров ще се върне чак до май 2012 г., когато за последно не беше сред първите 85 състезатели в света.

Основната причина за голямото пропадане на българина е силното класиране преди година. Тогава хасковлията се класира за полуфиналите на тенис турнира в Маями. На 1/4-финалите беше победил Франсиско Серундоло (Аржентина) с 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3).

