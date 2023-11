Новак Джокович на пътя на Григор за титлата в Париж

Джокович започна по-зле мача и Рубльов успя да вземе първия сет със 7:5. Втората част бе доста оспорвана като се стигна до тайбрек. В него сърбинът демонстрира класата си и спечели със 7:3, а по този начин взе и сета с общ резултат 7:6. В третия сет Джокович отново бе по-добрият тенисист на корта и си осигури участие на финала след 7:5.

