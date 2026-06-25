Новак Джокович стресна феновете с неочакван отказ преди Уимбълдън

Новак Джокович изненада феновете си и предизвика известно напрежение около подготовката си за Уимбълдън, след като се отказа в последния момент от участие в демонстративния мач срещу Карен Хачанов в Хърлингам. Вместо него на корта се появи Мартин Дам, а решението на сръбската звезда остана без официално обяснение, което допълнително засили спекулациите.

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От щаба на Джокович към момента не е дадена яснота за причините зад оттеглянето, което идва изненадващо на фона на факта, че само дни по-рано той проведе пълноценно тренировъчно занимание с Хачанов на кортовете на All England Club и изглеждаше в добро физическо състояние.

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За сърбина предстоящият Уимбълдън ще бъде поредна важна цел в кариерата му, като той ще търси осма титла в Лондон и изравняване на рекорда на Роджър Федерер. В миналогодишното издание Джокович достигна до полуфиналите, където бе спрян от италианеца Яник Синер. Тази година Джокович ще започне турнира като поставен под №7, а жребият за основната схема ще стане ясен на 26 юни в 12:00 часа.

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