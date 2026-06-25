Без компромиси: Шефовете на Уимбълдън отказаха да се огънат под натиска на състезателите

Организаторите на Уимбълдън реагираха с изненада и недоволство на подготвяния протест от страна на част от тенисистите, който е свързан с размера на наградния фонд, съобщава Ройтерс. От All England Lawn Tennis & Croquet Club в Лондон обявиха рекордно увеличение на общите премии с 20% до 64.2 милиона паунда, но това не отговаря на исканото от играчите ниво от около 70 милиона.

Ръководството защити рекордното увеличение на премиите

Част от състезателите настояват за по-голям процент от приходите на турнирите, който да бъде насочван към наградните фондове. От страна на организаторите обаче се подчертава, че значителна част от приходите се реинвестират в развитието на тениса и подобряването на условията за играчите.

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"Уимбълдън поставя тенисистите в центъра на всичко и затова през всяка година инвестираме все повече и повече в тях. Това върви с отделянето на стотици милиони за подобряване на условията за играчите в 3-годишния ни план за трансформация и създаване на възможно най-добрата среда за тях", съобщават организаторите.

Напрежението се засилва на фона на спора за разпределението на приходите, като част от играчите вече предприеха символични протестни действия с ограничаване на медийните си участия и пресконференции до 15 минути.

"Да се определя формула за наградния фонд на базата само на приходите е абсурдно и го казах на Лари Скот. Защото в тях не са отчетени направените от нас разходи. Ние сме организация с нестопанска цел и сме много различни от турнирите от сериите Мастърс 1000, например", сподели председателят на турнира Деби Джеванс.

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