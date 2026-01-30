Огромен успех! Голям български талант се класира за финала на Australian Open!

Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис. 17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха в полуфинален сблъсък срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10:6. Мачът продължи 72 минути.

Това е дебютът на Димитър Кисимов в турнирите от Големия шлем

Кисимов и Дойг реализираха пробив в шестия гейм на първия сет за преднина от 4:2 и спечелиха частта с 6:3. Сейбън и Филатеров започнаха по-уверено втория сет и направиха ранен пробив за аванс от 2:0. Българският тенисист и партньорът му от РЮА отговориха с четири поредни гейма за 4:2 в своя полза, но британецът и руснакът на свой ред записаха серия от 4:0, печелейки сета с 6:4, преди Дойг и Кисимов да надделеят в последвалия шампионски тайбрек.

В спора за трофея в Австралия Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

За българския талант участието му в Мелбърн е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите. На сингъл той отпадна в първия кръг в Австралия. Към момента Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година българинът достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

