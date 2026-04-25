Карлос Алкарас отпадна от битката за трета поредна титла на Ролан Гарос

Световният №2 Карлос Алкарас започна сезона на клей този месец като фаворит за спечелване на третата си поредна титла от Ролан Гарос. След като загуби на финала на Мастърс-а в Монте Карло от големия си съперник Яник Синер, който с победата си изпревари испанеца и се изкачи до № 1 в ранглистата, 22-годишният тенисист замина за Откритото първенство на Барселона, където се изправи срещу Ото Виртанен в първия кръг. Натоварването за тялото му се оказа прекалено голямо и той контузи китката си по време на победата в два сета, след което се оттегли от турнира ден по-късно.

Карлос Алкарас ще пропусне Мастърс-а в Рим и Ролан Гарос

Новината постави сериозни въпросителни около участието на испанеца на Ролан Гарос, който стартира на 24 май. Алкарас направи кратка поява в Мадрид в понеделник, за да приеме наградата си за световен спортист на годината на церемонията "Лауреус". По време на различните си интервюта на събитието той заяви, че допълнителни медицински тестове на китката му ще определят сериозността на контузията и дали ще може да участва в Париж. Думите му бяха приети като намек, че няма да успее. Резултатите очевидно не бяха положителни, тъй като, вече официално, Алкарас няма да защитава титлата си във френската столица. Той няма да участва и на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим.

Въпреки успехите си на Ролан Гарос през последните няколко години, контузиите бяха постоянен проблем за Алкарас през този период. Контузия в дясното предмишница го извади от игра за голяма част от сезона на клей през 2024 г., а след това той беше принуден да се откаже от турнира в Мадрид миналата година поради контузии и в двата крака. Този последен неуспех представлява един от най-тежките моменти в кариерата му досега - тежка контузия, получена в най-натоварения период от календара и в момент, когато той играе един от най-добрите си тенис.

Алкарас започна сезона с поредно забележително постижение, спечелвайки седмата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия. Победата му в Мелбърн го превърна в най-младия тенисист, спечелил кариерен Голям шлем. Дългото отсъствие поради контузия на може би най-вълнуващия играч в тура представлява и значителен удар за мъжкия тенис, който през последните години беше доминиран от битките между Алкарас и Синер. Самият Синер изрази загриженост около здравословното състояние на своя опонент.

Сега Алкарас трябва да прецени дали ще бъде достатъчно възстановен, за да се завърне на корта за Уимбълдън и останалата част от сезона на трева, който започва веднага след Ролан Гарос. Желанието му да се върне на пълни обороти трябва да бъде съчетано с предпазливост. Контузиите на китката са особено сериозен проблем в тениса, където ставата понася огромно натоварване при всеки удар. Прекалено ранното завръщане може да доведе до дългосрочни усложнения.

