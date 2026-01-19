Първа голяма сензация в Мелбърн: Топ 10 тенисист отпадна от Australian Open!

Първата голяма изненада на тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия по тенис е факт: световният номер 8 Феликс Оже-Алиасим отпадна от надпреварата още в първия кръг, след като спечели първия сет срещу португалеца Нуно Боржеш с 6-3, но загуби следващите две части с 4-6, 4-6, преди да се откаже от надпреварата заради контузия. Така Боржеш продължава напред към втория кръг на Australian Open 2026, където ще играе с Джордан Томпсън.

Оже-Алиасим отпадна от Australian Open

Томпсън победи Серундоло в четири сета и зарадва местната публика, а неговият сънародник и голям фаворит на австралийците - Алекс де Минор, победи американеца Макдоналд, който влезе като резерва на мястото на отказалия се Матео Беретини. Влезлият с "уайлд кард" шампион Стан Вавринка също записа трисетова победа в първия кръг и продължава напред, а победа записа и друг ветеран - Марин Чилич.

Sad scenes as No.7 seed Felix Auger-Aliassime retires at 3-6 6-4 6-4 against Borges in the opening round 🥺@AustralianOpen #AO2026



pic.twitter.com/N5uUG1Txic — Tennis TV (@TennisTV) January 19, 2026

Във фокуса на деня бе рекордьорът по титли в Мелбърн - Новак Джокович. Сърбинът започна с трисетова победа над испанеца Мартинес с 6-3, 6-2, 6-2. В следващия кръг Ноле ще спори с италианеца Маестрели, който победи французина Атман в 5 сета. Иначе българската звезда в тениса Григор Димитров ще стартира участието си в Мелбърн във вторник сутрин, когато ще се изправи срещу чеха Томаш Махач.