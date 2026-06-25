Разочарование на корта: Григор Димитров преклони глава пред испанец в Майорка

Григор Димитров приключи участието си в турнира след поражение с 3:6, 3:6 от испанеца Алехандро Давидович Фокина. Срещата бе белязана от колебания в представянето на Димитров, особено в ключови моменти, когато непредизвиканите грешки натежаха и дадоха предимство на испанеца.

Фокина показа изключителна стабилност и не даде никакви шансове на българина

Двубоят започна сравнително равностойно, като първите геймове вървяха гейм за гейм без ясно изразен фаворит. Решаващият момент около четвъртия гейм, когато българинът допусна поредица неточности в подаването си и позволи на Фокина да стигне до пробив. Веднъж излязъл напред, испанецът демонстрира стабилност на сервис и успя да задържи преднината си, въпреки опитите на Димитров да се върне в игра. В края на първата част българинът отново бе поставен под напрежение и испанецът затвори сета с 6:3.

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Вторият сет предложи повече драматични моменти в началото, като Димитров се бореше да задържи подаването си и имаше труден сервис гейм, в който трябваше да отразява няколко опасности. В крайна сметка той успя да изравни за 1:1 след дълго разиграване на равенства, но това не промени общия ход на срещата. Още в следващия си сервис българинът загуби подаването си, което се оказа решаващо за изхода на сета.

С напредването на мача физическото състояние на Димитров видимо се наруши, което се отрази на придвижването му по корта и на реакциите му в защита. Фокина от своя страна играеше все по-уверено, държеше дълбочина в ударите и не допускаше сериозни колебания при собствен сервис. До края испанецът контролираше случващото се и без излишно напрежение доведе срещата до край с още един 6:3. Така Григор Димитров напуска турнира, а Алехандро Давидович Фокина продължава напред в турнира.

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