Социалните мрежи гръмнаха с шеги по повод задържането на Джокович (ВИДЕО)

Коментарите варират от героизиране на тенисиста до пълното му осъждане заради желанието единствен той от участниците на Големия шлем да се ползва с изключителни привилегии да не бъде ваксиниран. Част от потребителите в Twitter се шегуваха, че сърбинът ще участва на Аустрелиън Оупън през Zoom.

Един от коментарите гласи: "Това е тъжна седмица за феновете на тениса, но любителите на гимнастиката трябва да бъдат възхитени от енергичната серия от салта на правителството през последните 36 часа. Очевидно много австралийци са ядосани на Джокович, защото той се противопостави на тяхното правителство, отказа да си сложи от експерименталните ваксини и спечели. Но те трябва да бъдат ядосани на диктаторите, които управляват страната им, а не на хората, които им се противопоставят."

На противоположното мнение е друг потребител в Twitter, който се надява неваксинираният Джокович моментално да бъде качен на следващия самолет до дома си. "Споделям отвращението на много австралийци от неговата егоистична арогантност и безразсъдство и предполагам, че в действителност той няма истинска медицинска причина да откаже ваксината", пише той.

В социалната мрежа се появи и забавно видео как Нове се опитва да даде обяснение на гранична полиция за медицинските причини за отказ от ваксинация:

Разбира се, много са и коментарите от сръбски фенове, които разпалено и с патриотичен хъс коментират, че австралийските власти не могат така да унижават страната им:

