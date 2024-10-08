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Спорт по телевизията днес – 8 октомври 2024 г.

08 октомври 2024, 09:12 часа • 375 прочитания
Спорт по телевизията днес – 8 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 8 октомври 2024 година:

09:00 ч. Снукър: Открито първенство на Ухан, втори кръг, Евроспорт 1

13:30 ч. Тенис: ATP 1000: Шанхай, MAX Sport 1

Откритото първенство на Ухан обещава интересни сблъсъци

Снукър

14:30 ч. Снукър: Открито първенство на Ухан, втори кръг, Евроспорт 1

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15:00 ч. Колоездене: Симач тур, пролог, жени, Евроспорт 2

16:30 ч. Колоездене: Тре Вали, мъже, Евроспорт 2

19:00 ч. Баскетбол: Улвс – Улм, Еврокупа, MAX Sport 2

21:00 ч. Баскетбол: Венеция - Бург ан Брес, Еврокупа, MAX Sport 1

 

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Снукър Мастърс Шанхай
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