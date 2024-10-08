Спорт по телевизията днес – 8 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 8 октомври 2024 година:
09:00 ч. Снукър: Открито първенство на Ухан, втори кръг, Евроспорт 1
13:30 ч. Тенис: ATP 1000: Шанхай, MAX Sport 1
Откритото първенство на Ухан обещава интересни сблъсъци
14:30 ч. Снукър: Открито първенство на Ухан, втори кръг, Евроспорт 1
15:00 ч. Колоездене: Симач тур, пролог, жени, Евроспорт 2
16:30 ч. Колоездене: Тре Вали, мъже, Евроспорт 2
19:00 ч. Баскетбол: Улвс – Улм, Еврокупа, MAX Sport 2
21:00 ч. Баскетбол: Венеция - Бург ан Брес, Еврокупа, MAX Sport 1