"Не е Джокович 2.0": Причината Карлос Алкарас да се контузва по-често от Яник Синер

Световният №2 Карлос Алкарас е принуден да пропусне един от любимите си турнири заради контузия. Испанецът няма да играе пред родна публика в Мадрид за втора поредна година, след като получи травма по време на участието си в Барселона. Миналата седмица Алкарас спечели срещата си от първия кръг срещу Ото Виртанен, но почувства дискомфорт в дясната китка. По тази причина той се оттегли от следващия си двубой, а проблемът изглежда е сериозен, тъй като отказа участие и в Мадрид.

Миналата година Алкарас също не игра в испанската столица, след като получи контузия по време на финала на турнира в Барселона. Въпреки отсъствието си от корта, той все пак се завърна ударно и спечели титлите в Рим и на Ролан Гарос. Този път обаче има опасение, че 23-годишният тенисист може да не се възстанови навреме за тези турнири. Легендата на тениса Борис Бекер коментира въпроса с честите контузии на Алкарас, като направи интересно сравнение с неговия основен конкурент - Яник Синер.

Бекер за контузиите на Алкарас:

"Ситуацията ми напомня за миналата година, когато Алкарас също не можа да играе в Мадрид, а след това спечели турнирите в Рим и Париж", заяви легендарният германец. "Затова не бих придавал прекалено голямо значение на контузията. Мисля, че трябва да погледне добре какво е направил миналата година, как да се възстанови, и след това да бъде готов за Рим. Вярно е, че Алкарас се контузва по-често от Синер, но това се дължи на стила му. Той има различен стил от този на Синер", продължи Бекер, като обясни, че стилът на испанеца е причината за по-честите му травми.

"Наричам Синер - "Новак Джокович 2.0". Двамата имат подобен стил на игра. Те са много стабилни на основната линия и печелят мачовете си бързо. Алкарас често губи сет, мачът му продължава три часа и това се отразява на тялото му. При Синер: 6:3, 6:4; 7:5, 6:2. Това естествено ти спестява енергия и мисля, че в дългосрочен план това е много полезно", обясни Бекер. Освен на Алкарас, надпреварата в Мадрид ще се проведе в отсъствието и на други големи имена. Последният в списъка е Джак Дрейпър, който претърпява труден старт на сезона. Истинската загуба обаче ще е липсата на Новак Джокович. Междувременно първата българска ракета Григор Димитров вече научи жребия си в испанската столица.