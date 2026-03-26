В САЩ отписаха Григор от големия тенис: "Тялото му не може да свикне с новата реалност"

Тенис звездата на България Григор Димитров е изправен пред невиждан срив в световната ранглиста, като се очаква да загуби близо 50 места след отпадането в първия кръг на Мастърс турнира в Маями. Българинът, който стигна 1/2-финал в американската надпревара през миналия сезон, имаше да защитава много точки, но загуби от Рафаел Колиньон още в първия си мач, като в момента класацията на ATP в реално време му отрежда незавидното 92-ро място.

Григор Димитров вече не е в разцвета на силите си

От началото на новия сезон Григор има само две победи и шест загуби, което е абсолютен антирекорд в кариерата му. Логичният въпрос, който все повече експерти си задават, е дали Гришо ще успее да се върне на познатото равнище отпреди тежката му контузия на Уимбълдън 2025. Припомняме, че Димитров водеше с 2:0 сета на световния №1 Яник Синер и бе напът да запише може би най-голямата победа в кариерата си, но злощастно разкъсан гръден мускул не му позволи да продължи.

Тялото на Гришо се нуждае от още време, за да свикне с промените след контузията

Специализираното американско издание Tennis World USA анализира, че тялото на Григор Димитров не може да свикне с новата реалност. "Вече не намиращ се в „разцвета на силите си“, асът от Хасково се нуждаеше от повече време, отколкото се очакваше, за да свикне тялото му с новата реалност, а самият той призна, че е трябвало да промени нещо в движенията си поради контузията, получена по време на първенството", пишат от американското издание.

"Истината е, че българският ветеран все още е далеч от върховата си форма след сериозната контузия на гръдния мускул, която претърпя миналата година", допълват от Tennis World USA, като отбелязват и промените в треньорския щаб на българина. Както е известно, Григор Димитров преустанови отношенията си с Джейми Делгадо и Дани Валверду, които имаха основна роля да го върнат до най-високото ниво в тениса.

"Григор започна да работи с двама бивши тенисисти – Ксавие Малис и Давид Налбандян, но засега резултатите му не отговарят на очакванията", заключва американската медия, като е факт, че на този етап работата с новите треньори не се вижда в резултатите на корта.

