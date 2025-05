Veni, vidi, vici: Алкарас не остави шансове на Яник Синер в мач за историята (ВИДЕО)

Световният номер 3 Карлос Алкарас триумфира в турнира по тенис на клей от сериите Мастърс 1000 в Рим с награден фонд над осем милиона евро! На финала испанецът постигна категоричен успех с 2:0 сета (7:6 (5), 6:1) срещу лидера в схемата Яник Синер, изтърпял тримесечно наказание заради допинг. По този начин Карлитос прекъсна серията на италианеца от 26 поредни победи.

Алкарас триумфира в Рим

Първата част премина без пробиви. В тайбрека Алкарас поведе с 3:0, а представителят на домакините намали пасива си до 2:4 и 3:5, но испанският тенисист все пак не изпусна водачеството, като победи със 7:5. Във втория сет лидерът в световната ранглиста допусна два пробива, а Карлос Алкарас приключи двубоя от третата си възможност за час и 44 минути.

24 and out ❌@carlosalcaraz snaps Jannik Sinner’s streak of 24 consecutive sets won against Top 10 players - the second highest in history after McEnroe (28)#IBI25 pic.twitter.com/WMo0zlDYHW — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2025

Синер стана първият италианец, който достигна до финала в Рим в последните 47 години. Преди него това направи Адриано Паната, който губи мача за титлата от Бьорн Борг през 1978 година. Шампионският трофей в италианската столица е първи за 22-годишния Алкарас, който има 7 победи в общо 11 мача срещу Синер. Преди днешния двубой италианецът беше в серия от 26 поредни успеха.

Карлос Алкарас и Яник Синер имат по 19 шампионски трофея в турнирите на АТП, като това е рекорд за тенисисти, родени след 2000 година. Титлата е седма за Алкарас на ниво Мастърс 1000, а Синер игра за първи път след триумфира си на Откритото първенство на Австралия през януари.

ОЩЕ: Голяма победа за втората ракета на България! Подчини съперник, който е със 190 места по-напред

CARPE DIEM 🛡️



‘The moment @carlosalcaraz defeated his great rival Sinner to triumph in Rome!’#IBI25 pic.twitter.com/x4u0R1PW0n — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2025