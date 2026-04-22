Възрастта е само цифра: 45-годишната Винъс Уилямс се готви за участие на Ролан Гарос

Американската тенисистка Винъс Уилямс е насочила поглед към Откритото първенство на Франция. 45-годишната бивша номер 1 в света заяви, след като загуби десетия си пореден мач на сингъл в Мадрид, че обмисля да играе на Ролан Гарос през следващия месец.

„Това беше страхотно начало. Не мога да играя в Рим, имам други ангажименти, за съжаление, така че съм много тъжна за това. Съпругът ми е италианец, така че сме разочаровани, че не можем да бъдем там. Но аз бих искала да продължа сезона на клей“, каза Уилямс на пресконференция.

Уилямс е 7-кратна шампионка на турнири от Големия шлем

Американката, седемкратна шампионка от Големия шлем, загуби с 1:6, 4:6 от 20-годишната испанка Кейтлин Кеведо. Уилямс не беше играла в Мадрид от пет години. Последният ѝ турнир на клей беше на Откритото първенство на Франция през 2021-а, когато загуби първия си мач от рускинята Екатерина Александрова.

„Всички тези неща изискват корекции. Започнах тренировки на клей няколко седмици след Маями. Не съм играла на такъв корт от години. Но ми харесва клеят, забавно е. Днес играх срещу много вдъхновяваща опонентка“, добави тя, цитирана от АП.

Последната победа на Уилямс беше срещу Пейтън Стърнс на турнира WТА 500 във Вашингтон през юли 2025 година. Тази година тя вече беше губила в Оукланд, Хобарт, Откритото първенство на Австралия, Остин, Индиън Уелс и Маями.

