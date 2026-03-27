6 семена, които по естествен начин подпомагат хормоните, кожата, съня, костите и енергията ви

Семената са се превърнали в един от ключовите продукти в закуската и другите хранения на деня. Съгласни ли сте? Но ако все още се чудите кои семена да включите и колко да консумирате за по-добро здраве, диетологът Ловнит Батра сподели холистичен подход. В публикация в Instagram тя обсъжда шест семена и подчертава важността на добавянето им към ежедневната ви диета. Тя споделя: „Малки добавки, мощен ефект. Тези ежедневни семена поддържат вашите хормони, кожа, сън, кости и енергия – по естествен път.“

6 семена за по-добро здраве

1. Семена от чиа (накиснати) - помагат за поддържане на хидратацията на кожата

Диетологът препоръчва консумацията на 1 супена лъжица накиснати семена от чиа всеки ден, за да поддържате кожата си хидратирана. Тя добавя, че тези семена, богати на омега-3 мазнини, подпомагат бариерната функция на кожата и подобряват здравето на червата чрез разтворими фибри.

Семената от чиа абсорбират течност, превръщайки се в желатин, което допълнително подпомага хидратацията и храносмилането. За най-добри резултати семената трябва да се накиснат за 15-20 минути или за една нощ.

2. Ленено семе - насърчава естрогенния баланс

Батра препоръчва консумацията на 1 чаена лъжичка ленено семе на ден, за да се поддържа естрогенният баланс в организма. Според нея, ленените семена, богати на лигнани, имат лека естрогеноподобна активност, която може да подпомогне хормоналната регулация и да балансира нивата на естроген. Освен това, ленените семена са богати на здравословни мазнини, витамини и минерали.

3. Тиквени семки- спомагат за подобряване на качеството на съня

Тя предлага да се консумира по 1 супена лъжица тиквени семки всеки ден, за да се подобри качеството на съня. Говорейки за тиквените семки, тя пише: „С високо съдържание на магнезий, който подпомага релаксацията, нервната функция и по-добрите цикли на сън.“

4. Сусамови семена - помагат за укрепване на костите

Диетологът препоръчва да се яде по 1 супена лъжица сусамови семена на ден, за да се осигури на организма калций, магнезий и цинк. Според нея това поддържа костната плътност и намалява възпалението, което често е свързано с болки в ставите.

5. Слънчогледови семки - подпомагат имунитета

Експертът препоръчва консумацията на 1 супена лъжица слънчогледови семки на ден. Според нея тези семки са богати на хранителни вещества като витамин Е, селен, цинк и антиоксиданти, които защитават клетките и подпомагат имунния отговор.

6. Семена от градински кресон - спомагат за подобряване на нивата на желязо и намаляване на умората

Накрая, Ловнит Батра предлага да се яде 1 чаена лъжичка семена от градински кресон дневно, което може да помогне за подобряване на нивата на желязо и намаляване на умората. „Добър източник на растително желязо, което поддържа нивата на хемоглобин и енергия“, отбелязва тя за семената от градински кресон.