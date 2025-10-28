Честа грешка при почистването на хладилника, която може да го повреди

Рафтовете на хладилника, които изглеждат като научен експеримент с разливи, петна или миризми, са нещо повече от просто грозни. Мръсният хладилник може да е дом на бактерии, мухъл и патогени като салмонела или ешерихия коли, които могат да развалят храната ви и да ви причинят симптоми като стомашни болки или по-лошо.

Важно е незабавно да избършете всички замърсявания с влажна кърпа или гъба, за да предотвратите замърсяване. Също така е разумно да почиствате хладилника си, за да удължите живота му , тъй като редовната поддръжка може да осигури безпроблемна работа на всеки уред.

Въпреки че ниските температури в хладилника ви могат да забавят разпространението на вредни бактерии, трябва да почиствате рафтовете му основно на всеки три до четири месеца, за да осигурите чиста среда. Но бъдете внимателни: Не правете грешката да миете рафтовете веднага с гореща вода, тъй като това може да доведе до бърза промяна в температурата, която може да счупи стъклото. За да избегнете това, оставете рафтовете на хладилника да достигнат стайна температура, преди да се опитате да ги миете с гореща вода в кухненската мивка.

Започнете, като почистите рафтовете от стари остатъци или храна с изтекъл срок на годност (можете да ги изхвърлите в кошчето) и преместете това, което все още е годно, в друг хладилник или охладител с малко лед или ледени пакети. Въпреки че има трикове за почистване, които ще накарат хладилника ви наистина да блести , измиването на рафтовете в гореща сапунена вода е също толкова ефективно.

Преди да почистите рафтовете си, свалете всичко от тях и ги извадете от хладилника; повечето са проектирани да се изваждат лесно. Преместете храната си на друго хладно място за съхранение - или можете просто да изпразните и почистите един рафт наведнъж.

Как безопасно да миете рафтовете на хладилника

Докато някои хора мият рафтовете на хладилника в съдомиялна машина, миенето им на ръка ще предпази компонентите, които не са подходящи за миялна машина. Докато рафтовете се затоплят на плота или пода ви, напълнете мивката или ваната си с гореща сапунена вода. Накиснете рафтовете на хладилника си във ваната за най-добро почистване, ако можете за няколко минути - допълнителното пространство ще ви позволи да накиснете повече от всеки рафт наведнъж. Почиствайте внимателно.

След като рафтът изглежда безупречно чист, изплакнете го с вода, като се уверите, че сте премахнали остатъците от сапун. След като изплакнете целия сапун от рафта, използвайте мека суха кърпа, за да избършете влагата. Ако желаете, можете да повторите този процес с други подвижни части на хладилника, като например кошчета за боклук или чекмеджета.

Преди да приберете всичко обратно, отделете малко време, за да обмислите внимателно къде трябва да отиде всеки предмет – сега е идеалният момент да преосмислите организацията на хладилника си, за да можете да запазите храната свежа за по-дълго време и да намерите това, от което се нуждаете, по-бързо, за да улесните приготвянето на храна. Например, можете да помислите за защита на повърхностите с миещи се подложки за хладилник или с незалепваща, водоустойчива подложка за рафтове, за да запазите повърхностите чисти по-дълго.

Въпреки че все още трябва редовно да почиствате рафтовете на хладилника си в дълбочина, тези сменяеми капаци могат да го направят по-малко задължение, тъй като могат да предотвратят разливане от рафтовете на хладилника. Ще откриете, че ако можете да отделите дори малко време от време на време, за да поддържате хладилника си подреден и да го почиствате в дълбочина от време на време, той ще бъде не само приятно безупречен, но и по-безопасен и по-хигиеничен.