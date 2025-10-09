Домашна маска с тиква - хит в мрежата

Тиквена маска за мазна и склонна към акне кожа

През есента дъждът, студените ветрове и сухият въздух могат да направят кожата на лицето груба и дехидратирана. Но има един прост и естествен начин да възстановите блясъка ѝ: маски от тиква. Този яркооранжев зеленчук е богат на витамини, минерали и плодови ензими, които нежно ексфолират, подхранват и хидратират кожата. Това са ефективни рецепти за маски от тиква.

Употреба на тиква за кожата

Редовната употреба на маски от тиква помага за подобряване на състоянието на кожата, правейки я по-гладка, по-хидратирана и по-сияйна. Нека разгледаме основните ѝ предимства.

Още: Тази натурална маска ще премахне тъмните кръгове под очите

1. Нежно ексфолиране

Тиквените маски съдържат алфа хидрокси киселини и естествени ензими, които нежно разграждат мъртвите кожни клетки . В резултат на това кожата изглежда по-здрава и по-сияйна, с подобрена текстура, стимулирано клетъчно обновяване и повишена абсорбция на влага.

2. Изсветляване на кожата

Плодовите ензими и витамини, съдържащи се в тиквата, помагат за премахването на мъртвите кожни клетки и изглаждане на повърхността на кожата . В резултат на това тенът изглежда свеж, равномерен и сияен, а кожата получава хранителните вещества, от които се нуждае за обновяване и блясък.

Още: 5 начина да използвате кафе за сияйна кожа

3. Дълбока хидратация

Тиквата е богата на антиоксиданти, като витамини А и С, които проникват дълбоко в кожата, омекотяват я и предотвратяват сухотата . Тези вещества стимулират производството на колаген, което помага в борбата с пукнатини и лющене.

4. Ефект против стареене

Бета-каротинът, витамин С и витамин Е, които се съдържат в тиквата, предпазват кожата от увреждане, причинено от свободните радикали . Благодарение на тези антиоксиданти, маските от тиква помагат за поддържане на младежки и здрав тен, забавяйки признаците на стареене.

Още: Глобени за неносене на маска по време на пандемията? Няма проблем, парите се връщат

5. Грижа за чувствителна кожа

Противовъзпалителните ензими от тиква успокояват раздразнената кожа, намаляват зачервяването и изравняват тена , което прави маските безопасни дори за чувствителна кожа.

6. Борец с акне

Цинкът и бета хидрокси киселините (BHA) регулират производството на себум, намаляват възпалението и насърчават заздравяването на акне , което прави тиквата идеална за мазна кожа.

Още: Маска с кисело мляко - лек при суха кожа и бръчки

Универсална маска

Тази проста маска е подходяща за всички типове кожа: тя нежно ексфолира, хидратира и подновява кожата, оставяйки я мека и сияйна.

Съставки:

2 супени лъжици пюре от прясна тиква

1 чаена лъжичка мед

1/2 чаена лъжичка смляна канела

Инструкции: Смесете съставките и нанесете тънък слой върху лицето, като избягвате зоната около очите. Оставете да действа 10-15 минути и след това изплакнете с топла вода.

Маска от кисело мляко и тиква

Киселото мляко в комбинация с тиква помага за поддържане на баланса на кожата, нежно стяга и изсветлява тена.

Съставки:

2 супени лъжици пюре от прясна тиква

1 чаена лъжичка кисело мляко

Начин на приложение: Смесете съставките до получаване на гладка смес и нанесете върху лицето за 10-15 минути, след което изплакнете и нанесете крем според вашия тип кожа.

Тиквена маска за суха кожа

Идеален за суха или чувствителна кожа : подхранва, хидратира и подобрява защитните функции на кожата.

Съставки:

2 супени лъжици пюре от прясна тиква

1 чаена лъжичка бадемово или зехтин

Приложение: Смесете съставките до гладка смес, нанесете върху лицето за 10-15 минути и изплакнете с топла вода.

Тиквена маска за мазна и склонна към акне кожа

Маска с глина и ябълков оцет нежно почиства порите, детоксикира кожата и нормализира работата на мастните жлези.

Съставки:

2 супени лъжици пюре от прясна тиква

1 чаена лъжичка козметична глина

1 чаена лъжичка ябълков оцет (или лимонов сок)

Инструкции: Смесете глината и тиквеното пюре в неметален съд. Добавете оцета и разбъркайте, докато се образува паста. Нанесете върху лицето за 10-12 минути, след което изплакнете със студена вода.

Съвет: Ако имате чувствителна кожа, заменете ябълковия оцет с лимонов сок в по-малко количество