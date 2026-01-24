Две места в кухнята, където никога НЕ трябва да съхранявате олиото

Повечето от нас имат разнообразни масла в кухнята си, от слънчогледово, зехтин или кокосово до масло от авокадо... Въпреки че са отлични източници на здравословни мазнини и антиоксиданти, начинът на съхранение може да бъде ключов за запазване на качеството и хранителните свойства на маслото.

Всяка домакиня използва слънчогледово олио при приготвянето на различни ястия, защото то се използва не само за пържене на храна, но и се добавя към много зеленчукови салати. Използва се и за промишлени цели в производството на козметика. Но малко хора са се замисляли как правилно да съхраняват този продукт, така че да не загуби полезните си качества.

Нека разберем защо е необходимо да знаете срока на годност на растителното масло. Някои хора смятат, че маслото може да се съхранява за неопределено време, но това не е вярно. Както всеки друг продукт, растителното масло се влошава с времето. По-нататъшната употреба на такава съставка е забранена, тъй като в нея няма полезни свойства, но може да се навреди на организма. Не забравяйте, че условията и правилата за съхранение на продуктите зависят от вида растително масло. Разгледайте два основни вида растително масло.

Температурата може да повреди маслото

Много от нас смятат, че най-доброто място за съхранение на олио е близо до фурната и котлона. Олиото, което е постоянно изложено на топлина, обаче може бързо да загуби качеството си. Идеалната температура за съхранение на олио не трябва да надвишава 20 градуса по Целзий. Това правило е особено важно за масла с по-ниска точка на димене, като например зехтина.

Влиянието на светлината върху качеството на маслото

Студено пресованите масла, популярни заради хранителните си свойства, са особено чувствителни към светлина. Тя може да развали маслото, което означава загуба на вкус и хранителни свойства. Затова се препоръчва да се съхранява в тъмни стъклени или керамични съдове. Ако някога сте посещавали райони, специализирани в производството на масла, може би сте забелязали, че те ги съхраняват в специални кутии, които ги предпазват от светлина.

В допълнение към светлината и топлината, маслото е чувствително и към въздуха. Въздухът може да причини окисляване, което кара маслото да гори по-бързо. Ето защо е изключително важно маслото да се съхранява в плътно затворени контейнери. След всяка употреба затваряйте плътно капачката, за да не влезе маслото в контакт с въздух.

Още съвети за съхранение на олио в кухнята

Добра идея е също да вземете предвид вида масло, което използвате. Докато някои масла, като кокосовото, могат да се съхраняват на стайна температура без никакви проблеми, други, като лененото масло, е по-добре да се съхраняват в хладилник, за да се удължи срокът им на годност.

Правилното съхранение на олиата за готвене може да удължи срока им на годност. Освен това ще запазите хранителните им вещества. Въпреки че е удобно да ги оставите до котлона или в прозрачни бутилки, помислете за запазване на качеството им в дългосрочен план.