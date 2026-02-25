Енергийният срив в 16 часа - какво се случва в тялото ви?

Сривът в 16:00 часа не е случаен. Това е биология в действие

Имейлите се размазват. Клепачите тежат. Започва да се прокрадва желание за чай, кафе или нещо сладко. За мнозина 16:00 часа е като ходене през мъгла. Това се отхвърля като мързел или липса на дисциплина. Но тялото рядко се държи без причина.

Разговаряхме с д-р Шована Вешнави, главен консултант по вътрешни болести в специализирана болница „Макс Супер Специализирани“, Нойда , която го обяснява ясно: „Много хора изпитват забележим спад в бдителността около 16:00 часа. Концентрацията отслабва, клепачите натежават и изкушението за кофеин или захар се засилва. Това не е просто недисциплинираност. То отразява взаимодействието между циркадната биология и метаболитната регулация.“

Часовникът на тялото все още е начело

Човешкото тяло работи с 24-часов вътрешен часовник. Този часовник се намира в малка област на мозъка, наречена супрахиазматично ядро. Той регулира съня, хормоните, температурата и бдителността.

Д-р Вешнави отбелязва: „Човешката физиология следва 24-часов вътрешен часовник, управляван от супрахиазматичното ядро.“

Телесната температура, секрецията на кортизол и когнитивните функции варират предвидимо.

Изследване от Националния институт по общи медицински науки (NIH) обяснява как циркадните ритми влияят върху освобождаването на хормони и моделите на бдителност през целия ден.

Дори при добре отпочинали възрастни, бдителността спада в средата на следобеда. Телесната температура леко се понижава. Времето за реакция се забавя. Фокусът отслабва. Това е естествен спад.

Д-р Вешнави добавя: „Леко понижение на бдителността обикновено се наблюдава в средата на следобеда, дори при добре отпочинали хора. Ако сънят е бил недостатъчен, това физиологично спадане става по-изразено.“

Така че спадът не е недостатък. Става въпрос за правилното време.

Обядът може да е писане на сценария за 16:00 часа

Това, което беше в чинията за обяд, е по-важно, отколкото повечето хора осъзнават.

Храна, богата на рафинирани въглехидрати, може бързо да повиши кръвната захар. Панкреасът реагира с инсулин. Ако този инсулинов пик е силен, кръвната захар може да спадне бързо след това. Този спад се усеща като умора.

Д-р Вешнави обяснява: „Храна, богата на рафинирани въглехидрати, провокира бързо покачване на кръвната захар, последвано от компенсаторен инсулинов пик. Тъй като нивата на глюкозата впоследствие спадат, може да настъпи реактивна умора.“

Това не означава автоматично диабет. Може да сигнализира за нестабилно потребление на гориво.

Националният институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK) описва как въглехидратите влияят върху динамиката на кръвната захар и инсулина.

Д-р Вешнави пояснява: „Този ​​модел не е задължително да показва диабет, но отразява метаболитната нестабилност. Стабилната енергия е по-вероятна, когато храненията съдържат фибри, протеини и здравословни мазнини, които умеряват гликемичните колебания.“

С прости думи, постоянното гориво е равно на постоянна енергия.

Стресът тихо преоформя хормоните

Кортизолът се нарича хормон на стреса. Но той също така помага за регулиране на енергията. При здравословни условия, кортизолът достига пик сутрин. След това постепенно намалява през деня. Хроничният стрес нарушава този ритъм.

Д-р Вешнави отбелязва: „Хроничният психологически стрес променя ритъма на кортизола. Вместо силен сутрешен пик и постепенно понижаване, нивата могат да станат притъпени или непостоянни.“

Проучвания от Международното списание за молекулярни науки обсъждат как хроничният стрес може да промени моделите на кортизол и циркадното подравняване.

Когато нивата на кортизол се изравнят, следобедната умора може да се засили. Добавете лош сън и сривът се усеща по-остър.

Спадът в 16:00 часа може да е по-малко свързан с енергията и повече с натрупаното напрежение.

Недостигът на сън усилва катастрофата

Една нощ на кратък сън променя метаболизма. Тя променя глюкозния толеранс и повишава хормоните на глада. Многократното ограничаване на съня усилва тези ефекти.

Данни от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) показват, че недостатъчният сън е свързан с метаболитни нарушения и намалена бдителност.

Ако някой спи пет до шест часа в продължение на седмици, спадът в 16:00 часа се задълбочава. Тялото иска възстановяване.