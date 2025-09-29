Естествени източници на мелатонин, с които ще преборите безсънието

Мелатонинът е хормон, произвеждан естествено от жлеза в мозъка. Този хормон помага за регулиране на циркадния ритъм или цикъла на съня на тялото.

Мозъкът ни произвежда мелатонин сам. Тялото ни обикновено започва да освобождава мелатонин около един до три часа преди лягане.

Добавките с мелатонин осигуряват на тялото ви допълнителен мелатонин, който може да помогне на някои хора да заспят. Повечето добавки с мелатонин са синтетично получени, което означава, че са произведени в лаборатория.

Мелатонинът е хормон на съня, който тялото ни отделя естествено и който регулира цикъла сън-бодърстване. Когато нивата му са нарушени поради безсъние, нарушени биоритми или заболяване, има нужда от допълнителен прием на този хормон

Храни, съдържащи мелатонин

Банани

Бананите са естествен източник на мелатонин и могат да повишат нивата му в кръвта. Освен това са богати на калий, който влияе върху регулирането на кръвното налягане, сърдечната и мускулната функция и помага за предотвратяване на крампи. Комбинацията от мелатонин и минерали допринася за успокояване на тялото преди лягане.

Киви

Изследванията показват, че ежедневната консумация на киви може да подобри качеството на съня. Хората, които са яли киви един час преди лягане, са заспивали по-бързо, са спали по-дълго и са имали по-качествен сън. Кивито съдържа също антиоксиданти и фибри, което допълнително подпомага цялостното здраве.

Череши

Сокът от кисело мляко е един от най-известните естествени източници на мелатонин. Проучванията показват, че редовната консумация на кисело мляко удължава продължителността на съня и увеличава процента на времето, прекарано в дълбок сън.

Шамфъстъци

Сред ядките, шамфъстъкът се откроява с най-високо съдържание на мелатонин. Той е и източник на растителни протеини, здравословни мазнини, антиоксиданти и минерали, което го прави особено полезен за отпускане на тялото и по-добър нощен сън.

Сьомга

Риби като сьомгата допринасят за по-добър сън, главно поради високото си съдържание на омега-3 мастни киселини и витамин D. Дефицитът на витамин D е свързан със спад в нивата на мелатонин и нарушения на съня. DHA, вид омега-3 киселина в сьомгата, директно стимулира производството на мелатонин в организма.

Как правилно да приемаме мелатонин и витамини?

Чрез включването на храни, богати на мелатонин, в ежедневната си диета е възможно по естествен начин да подпомогнете ритмите на тялото си и да си осигурите по-спокоен нощен сън. Трябва да се внимава, тъй като не винаги е добре да се ядат плодове непосредствено преди лягане.

Всяко тяло обаче е различно, така че е добра идея да се консултирате с диетолог, ако решите да увеличите приема на мелатонин чрез диета. Във всеки случай, плодова закуска винаги е добър вариант.