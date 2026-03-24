Голямо проучване разкри идеалното количество кафе за намаляване на стреса

Кофеинът от кафето често се свързва с повишена бдителност, но нови изследвания показват, че той може да има положителен ефект и върху психичното здраве. Според учени от университета Фудан в Китай, съществува оптимално дневно количество кафе, което може да намали риска от тревожност и депресия, пише „Science Alert“

Изследователите са се стремяли да надградят върху неубедителните резултати от предишни проучвания и да определят дали консумацията на кафе има защитен ефект върху разстройствата на настроението и стреса.

Анализът включва данни от 461 586 души, които са били в добро психично здраве в началото и са били проследявани средно 13,4 години. Самооценяваните навици за консумация на кафе от участниците са били сравнени с по-късните им здравословни диагнози.

Резултатите показват, че хората, които пият от две до три чаши кафе на ден, имат най-нисък риск от развитие на психични разстройства в сравнение с тези, които изобщо не пият кафе или консумират повече от три чаши.

От друга страна, приемът на пет или повече чаши на ден е свързан с повишен риск от разстройства на настроението , което предполага, че умереността е ключова.

Наблюдавани са J-образни асоциации между консумацията на кафе и психичните разстройства, което предполага, че умереният прием може да е полезен за психичното здраве“, твърдят изследователите.

Тази закономерност е налице независимо от вида кафе – смляно, разтворимо или безкофеиново – и положителните ефекти са по-изразени при мъжете, отколкото при жените.

Учените са взели предвид и други фактори, които биха могли да повлияят на резултатите, като възраст, образование, физическа активност и съществуващи здравословни проблеми, което увеличава вероятността кафето да играе значителна роля.

Те обаче предупреждават, че проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка. Участниците са съобщавали за навиците си само в началото, без да проследяват каквито и да било промени с течение на времето.

Проучването включва и генетичен анализ, който идентифицира индивиди, които метаболизират кофеина по-бързо или по-бавно. Тези разлики обаче не изглежда да са оказали значително влияние върху резултатите.

Кафето съдържа множество биоактивни съединения, за които се смята, че имат успокояващ и противовъзпалителен ефект върху мозъчните пътища, свързани със стреса и настроението.

Въпреки че предишни изследвания вече са свързвали кафето с по-дълъг живот, защита от сърдечни заболявания и по-добро регулиране на теглото, новите открития показват, че то може да има и значителни ползи за психичното здраве.

Тъй като психичните разстройства стават все по-често срещани, учените подчертават, че прости навици, като например умерената консумация на кафе, могат да имат значителен превантивен ефект.

„През последното десетилетие психичните разстройства все повече се признават за едно от най-големите предизвикателства пред общественото здраве в света“, заключават изследователите.