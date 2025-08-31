Истината за яйцата и холестерола

Кокошите яйца са много позната храна във всяко домакинство и се използват широко в ежедневните семейни ястия. Кокошите яйца са хранителен източник, богат на хранителни вещества. Освен това, яйцата ни носят множество ползи за здравето. Някои проучвания са доказали, че ежедневната консумация на яйца не само доставя основни хранителни вещества на организма, но и помага в борбата с много заболявания, като например намаляване на риска от рак и засилване на имунната система. Кокошите яйца са сред най-здравословните храни, които хората могат да консумират ежедневно. Домакините могат да приготвят яйца в различни питателни ястия, като например яйца, запечени с леща, за бърза и удобна закуска.

Полезни ли са яйцата за мозъка?

Пилешките яйца съдържат важни хранителни вещества за организма, като мазнини, протеини, витамини и минерали.

Средно едно сурово яйце (около 50 г) съдържа следните хранителни вещества:

Калории: 72

Протеин: 6 г

Мазнини: 5 г

Фолат: 6% от ПДП

Витамин А: 9% от ПДП

Фосфор: 10% от ПДП

Селен: 22% от ПДП

Витамин B5: 8% от ПДП

Витамин B2: 13% от ПДП

Витамин B12: 7% от ПДП

Истината е, че яйцата са полезни за вас. Те са необходими на тялото ви, за да останете здрави. Всъщност можете да ядете яйца доста пъти на ден и да се възползвате от ползите, без да се налага зреене на яйцата. И така, колко здравословно е едно яйце? Първо, едно голямо твърдо сварено яйце съдържа витамин А, фолат, витамин B5, витамин B12, витамин B2, фосфор, селен и добро количество витамин D, E, K, B6, цинк и калций. Яйцата са богати и на протеини и здравословни мазнини, от които тялото ви определено се нуждае. Ето някои неща, които ще ви се случат, ако ядете по три яйца на ден.

Когато хората говорят за яйца, те ги свързват с лошия холестерол. Въпреки това, тялото ви се нуждае от известен холестерол, за което са необходими яйцата. Те съдържат добрия холестерол в прилично количество, така че редовната консумация на яйца ще повиши нивата на HDL холестерола. Тялото ви се нуждае от него, за да пренесе холестерола от други части на тялото ви обратно към черния дроб. По този начин лошият холестерол в тялото ви може да бъде елиминиран.

Когато имате по-високо ниво на HDL, за което яйцата определено ви помагат, тялото ви ще се отърве от лошия холестерол, който също се нарича липопротеин с висока плътност. Според изследванията, лошият холестерол обикновено е свързан с лошо сърце. Той ви прави податливи на сърдечни заболявания. Яйцата съдържат препоръчителния дневен прием на селен, който е мощно противовъзпалително средство. Според допълнителни изследвания, добавянето на селен в диетата намалява шансовете за смърт от сърдечно-съдови заболявания с до петдесет процента.

Какви са идеалните нива на HDL и LDL холестерол

Средно едно голямо яйце съдържа седемдесет и две калории. Повечето от калориите са под формата на протеин. Това е необходимо на тялото ви, за да възстанови мускулните клетки. Въпреки това, яйцата са перфектната храна, ако искате да имате силни мускули. Те са богати на витамин D и в комбинация с другите ползи от яйцата, можете да сте сигурни, че мускулите ви ще останат здрави.