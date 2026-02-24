Как да премахнете следи от обгаряне от емайлиран чугун

Емайлираният чугун има много предимства: той е по-безопасен срещу ръжда от голия си аналог, не е необходимо да го обработвате с подправки и може да бъде невероятно привлекателен за окото

Въпреки всичките си силни страни, този материал за кухненски съдове има основен недостатък, а именно, че не се справя добре с високи температури. Всеки, който е свалял емайлирания си тиган от котлона, само за да открие грозни следи от загоряло от долната страна, може да потвърди този факт. Емайлираният чугун е по-лесен за почистване от обикновения чугун, но се нуждае от по-често почистване, така че мръсотията – включително остатъците от загоряло – не се натрупва и не уврежда покритието. За щастие, всичко, от което се нуждаете, за да почистите следите от загоряло от емайлиран чугун, е сапун, вода и сода бикарбонат.

За да почистите загоряла емайлирана чугунена тенджера или тиган, първо я измийте със сапун и гореща вода. Оставете я да изсъхне и междувременно добавете вода и сода бикарбонат, за да направите почистващ разтвор. Покрийте следите от загоряло с пастата от сода бикарбонат и изчакайте поне 15 минути, преди да изплакнете и измиете отново съда.

Не използвайте абразивни методи за почистване върху емайлиран чугун

По време на процеса на почистване е наложително да търкате емайлирания чугун само с мека кухненска гъба, а не с абразивни материали, като например стоманена вълна. Дори някои почистващи прахове могат да повредят емайла, ако са достатъчно груби, а използването на метална стъргалка върху покритието е рецепта за бедствие. Всички тези инструменти могат да надраскат съдовете ви за готвене, което не само разваля външния им вид, но и може да ви навреди. Емайлираното покритие е много подобно на стъклото по състав, така че когато се счупи, може да образува парченца, твърде малки, за да бъдат видени с око. Готвенето с надраскан или нащърбен емайл може да бъде много опасно, тъй като тези малки парченца лесно могат да попаднат в храната ви.

За да предотвратите тази опасност, не забравяйте да използвате нежна ръка, когато почиствате емайлирания си чугун, и го проверявайте редовно за драскотини. Ако содата бикарбонат и водата не са достатъчни, за да се справят с петната от загоряло, можете да подобрите пастата, като добавите оцет или водороден прекис. Като последна мярка можете да отидете в Amazon и да си купите почистващ препарат, специално предназначен за емайлиран чугун . Тези методи за почистване са предимно за емайлиран чугун; ако имате петна от загоряло по котлона си, ще ви е необходим различен метод за премахването им.