Какво се случва с артериите ви, когато пропуснете закуската

Медицински експерти предупреждават, че пропускането на закуска значително повишава риска от запушени артерии и сърдечно-съдови заболявания. Този сутрешен навик нарушава естествения ритъм на тялото, което води до повишен лош холестерол, по-високо кръвно налягане и възпаления. Даването на приоритет на питателната закуска е от решаващо значение за поддържане на здравето на артериите и предотвратяване на сериозни сърдечни проблеми.

Начинът, по който започваме сутрините си, има много общо с това как ще протече останалата част от деня. От вдигането на мобилни телефони след събуждане до борбата да си вземем една чаша кафе, всички сутрешни ритуали са важни. В началото те може да изглеждат безобидни, но медицинските специалисти вече са загрижени за това как сутрешните навици допринасят за запушване на артериите, което уврежда сърдечно-съдовото ни здраве. Един от навиците, както сочат изследванията, е пропускането на закуска.

Години наред закуската се смяташе за жизненоважна. Но с натоварения живот все повече хора пропускат закуската напълно или консумират храна в движение (което също е доста вредно), отлагайки сутрешното хранене под прикритието на периодично гладуване, контрол на теглото или натиск върху времето. Изследванията сега показват, че тази практика е потенциално много по-лоша, отколкото изглежда, особено за сърдечно-съдовото и артериалното здраве.

Как влияе на здравето на артериите

Артериите пренасят кислородна кръв от сърцето до всички клетки в тялото. С течение на времето те могат да се стеснят поради натрупването на плака, известно като атеросклероза. Когато това се случва постепенно и безшумно, се повишава рискът от инфаркти и инсулти.

Проучванията показват, че хората, които обикновено пропускат закуската, са склонни да имат по-високи нива на LDL (лош) холестерол, повишено кръвно налягане и повишена инсулинова резистентност. Всички тези три фактора, взети заедно, повишават риска от образуване на артериални плаки.

Може ли пропускането на закуска да повиши кръвното ви налягане?

Когато тялото е лишено от хранителни вещества сутрин, то компенсира чрез освобождаване на хормони на стреса, като кортизол. Този прилив на хормони повишава възпалението, което е от основно значение за втвърдяването на артериите. Освен това, хората, които закусват, пропускат храненията по-късно през деня, поглъщайки висококалорични или преработени храни, които повишават нивата на триглицеридите и оказват натиск върху съдовата система.

Скорошен анализ от проучването PESA (Прогресия на ранна субклинична атеросклероза) разглежда как навиците за закуска са свързани с ранните стадии на артериално заболяване. Изследователите идентифицираха три модела на закуска сред участниците:

Високоенергийна закуска (>20% от общите дневни калории) – 27% от участниците

Нискоенергийна закуска (5–20% от общите дневни калории) – 70%

Пропускане на закуска (<5% от общия дневен прием на калории) – 3%

Тези открития показват, че хората, които пропускат закуската, са имали значително по-висок риск от развитие на атеросклероза.

Изследване, което показва риска

Доклад в Journal of the American College of Cardiology установи, че възрастните, които пропускат закуската, са с 87% по-склонни да умрат от сърдечно-съдови заболявания, отколкото тези, които редовно я консумират. Друго проучване, проведено в Испания, разкри, че хора, които редовно пропускат закуската, имат по-дебели стени в каротидните си артерии, което е основен индикатор за зараждаща се атеросклероза.

Експертите смятат, че тази връзка не е само в това какво човек яде, а КОГА яде. Тялото следва циркаден ритъм и храненето в съответствие с този ритъм помага за регулиране на метаболизма и нивата на кръвната захар. Пропускането на закуска нарушава този ритъм, принуждавайки тялото да изпадне в състояние на стрес, което насърчава натрупването на мазнини и възпалението - и двете са вредни за здравето на артериите.

Най-тревожният аспект на това състояние е, че то напредва бавно. Атеросклерозата се развива в продължение на дълъг период от години, а често и десетилетия, без видими симптоми, докато не настъпи драматично събитие. Предварителните симптоми като лека умора, замаяност или задух обикновено се приписват на нормална умора. Когато човекът развие болка в гърдите или инфаркт, заболяването е добре установено.

Кръвните изследвания, изследването на липидния профил и образните изследвания, като например ултразвук на каротидните артерии, са единствените надеждни методи за ранно диагностициране на промени в артериите. Лекарите също така подчертават необходимостта от наблюдение на нивата на кръвната захар и кръвното налягане, тъй като и двете са силно свързани със съдовото здраве.