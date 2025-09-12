Лош дъх при котките: Кога е просто лоша хигиена и кога е сигнал за спешен преглед?

Лошият дъх при котките често се пренебрегва, но в много случаи е сигнал, че нещо не е наред в тялото на животното. Известна още като халитоза, неприятната миризма от устата може да бъде симптом на различни здравословни проблеми – от най-често срещаните, свързани със зъбите и венците, до по-сериозни системни заболявания.

Експерти от Центъра за здраве на котките Корнел посочват, че навременното разпознаване на промените в дъха на вашия домашен любимец е от решаващо значение за неговото здраве и дълголетие.

Причини за лош дъх при котките

Една от най-честите причини е пародонтозата. Натрупването на зъбен камък причинява възпаление на венците (гингивит), което може да бъде болезнено и да увеличи риска от инфекции в устната кухина. Ако състоянието не се лекува, бактериите от устата могат да попаднат в кръвния поток и да повлияят на функционирането на други органи. Редовното почистване на зъбите и професионалните ветеринарни прегледи са от съществено значение за предотвратяване на прогресията на заболяването.

Освен това, лошият дъх може да е резултат и от чуждо тяло в устата – остатъци от храна или косми, заседнали между зъбите или под венците. Ако не се отстранят, те се разлагат и създават неприятна миризма, а също така могат да причинят локални инфекции, които затрудняват храненето и пиенето.

В определени случаи лошият дъх може да показва по-сериозни заболявания на вътрешните органи.

Диабетът при котките може да причини сладък, отличителен дъх.

Бъбречните заболявания често имат миризма, подобна на урина.

Проблеми с черния дроб или чревна непроходимост също могат да доведат до силна и неприятна миризма от устата.

Ето защо е важно да се следят други симптоми – промяна в апетита, повръщане, летаргия – тъй като те могат да сигнализират за системни заболявания, които изискват незабавна ветеринарна намеса.

Друга сериозна причина могат да бъдат тумори в устната кухина. Туморните промени в устната кухина често се проявяват като затруднено преглъщане, прекомерно слюноотделяне и намален апетит.

Диагностика и профилактика

Навременната диагноза значително увеличава шансовете за успешно лечение и запазване на качеството на живот на котката. Посещението при ветеринарен лекар е задължително, ако забележите:

упорит лош дъх,

повишено слюноотделяне,

кръв в слюнката,

затруднено хранене,

видими промени в устата (зачервяване, подуване, рани).

Ранното откриване и лечение могат да предотвратят прогресията на заболяването и сериозните усложнения.

Превенцията е ключова за поддържане на оралното здраве. Редовното миене на зъбите със специални четки и пасти за зъби за котки, заедно с периодичните ветеринарни прегледи, значително намаляват риска от пародонтоза. Освен това, правилното хранене и общите грижи за здравето на вашата котка допринасят за здрави зъби и венци, а оттам и за свеж дъх.

Лошият дъх при котките никога не трябва да се пренебрегва. Въпреки че най-често се причинява от зъбни проблеми, той може да е признак и за по-сериозни здравословни проблеми.